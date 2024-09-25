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ФБР проверяет инвестфонд на предмет сбора секретов IT-стартапов в интересах Китая

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований США проверяет калифорнийский венчурный фонд Hone Capital, финансируемый за счет китайских денег, на предмет получения им доступа к коммерческим секретам американских технологических стартапов, пишет Financial Times.

Hone Capital был создан в 2015 году с начальным капиталом в $115 млн, полученным от китайского фонда прямых инвестиций. Венчурный фонд стал инвестором множества IT-стартапов, включая разработчика самоуправляемых автомобилей Cruise, платежный сервис Stripe, а также аэрокосмическую компанию Boom.

ФБР проверяет, не получал ли Hone Capital доступ к информации о технологиях, финансах или клиентах стартапов для использования в интересах китайского инвестора или властей КНР, сообщили источники FT.

По их словам, опасения спецслужб связаны с тем, что некоторые из портфельных компаний Hone Capital имеют контракты на оказание услуг правительству США. Кроме того, у ФБР есть опасения, что часть капитала могла быть получена Hone Capital из государственных фондов КНР.

Кремниевая долина в течение многих лет приветствовала китайские инвестиции, однако в июле этого года спецслужбы предупредили IT-стартапы, что противники США за рубежом, в том числе Китай, используют инвестиции для получения конфиденциальных данных, угрожая национальной безопасности.

Согласно официальным документам и данным источников FT, Hone Capital получил капитал от пекинской China Science & Merchants Investment Management Group (CSC), созданной в 2000 году. Средства CSC через юрлица в Шанхае и на Каймановых островах направлялись нескольким фондам, зарегистрированным в штате Делавэре и ведущим деятельность в Пало Альто, в том числе Hone Capital.

В общей сложности в 2015-2018 годах CSC направил своим фондам в США, включая Hone Capital, $215 млн, которые были направлены на инвестиции в порядка 360 стартапов.

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