FT сообщила о тайных инвестициях богатых китайцев в частные компании Маска

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Богатые китайские инвесторы скрытно вкладывают десятки миллионов долларов в частные компании американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на вовлеченных в сделки инвесторов и управляющих активами.

Китайские управляющие компании привлекают капитал от состоятельных китайцев, ссылаясь на связи Маска с президентом США Дональдом Трампом. Они в том числе вкладывают в такие компании миллиардера, как xAI, Neuralink и SpaceX (самая дорогая частная компания мира). Так, три китайские УК за последние два года продали акции этих компаний более чем на $30 млн.

Сделки проводятся с помощью проектных компаний (SPV), позволяющих скрыть личности инвесторов от американских властей и компаний на фоне напряженности в отношениях двух стран. Этот механизм распространен и легален.

В частности, УК консолидируют средства инвесторов в зарегистрированной на Каймановых островах структуре, вкладывающей их в американские фонды западных компаний, которые уже являются инвесторами компаний Маска.

По данным источников FT, инвестиции в основном направлены на получение прибыли и не имеют почти никакого отношения к трансферу технологий или политическому влиянию.

Недавно китайская УК Homaer Financial проводила вебинар, на котором рассказывала сотням китайских инвесторов о возможности вложить в SpaceX капитал в размере от $200 тыс.

В октябре прошлого года Homaer утверждала, что группа ее клиентов вышла из произведенных в июне 2018 года инвестиций в SpaceX с доходностью в 530% за шесть лет.

Один из инвесторов Homaer подтвердил эту цифру газете и посетовал, что не инвестировал больше. "Я знал, что Маск – хороший бизнесмен, - заявил инвестор. - Но я не ожидал, что он достигнет такого успеха за столь короткий отрезок времени".

Homaer прогнозирует, что стоимость SpaceX за три года вырастет почти втрое, до $1,1 трлн, в том числе благодаря дальнейшим закупкам со стороны американских властей и военных.

За последние два года УК запустила три фонда для инвестиций в SpaceX, сумев выполнить планы привлечения капитала за несколько недель, отмечает один из информированных источников FT.

По данным PitchBook, SpaceX с момента основания в 2002 году привлекла в общей сложности более $10 млрд от мировых инвесторов.