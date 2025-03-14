Владислав Бакальчук зарегистрировал компанию "ВБ Тех" в сфере разработки ПО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Владислав Бакальчук учредил юрлицо ООО "ВБ Тех", основным видом деятельности которого является разработка программного обеспечения.

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 12 марта с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Бакальчук также является гендиректором ООО.

Бкальчуку принадлежит 1% ООО "Вайлдберриз", а также 100% ООО "ВБ Девелопмент". Ранее он заявлял, что последняя является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

Осенью 2024 года основательница Wildberries Татьяна Ким (владеет 99% ООО "Вайлдберриз") сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries (WB) и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле WB и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Против сделки выступил Бакальчук, с октября конфликт развивался в судебной плоскости. Он через суд пытался оспорить передачу активов WB в "РВБ"; Ким, в свою очередь, попыталась взыскать с Бакальчука 37 млрд рублей. Оба иска были отклонены в первой и апелляционной инстанциях.