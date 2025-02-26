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Апелляция отклонила жалобы Ким и Бакальчука в рамках спора вокруг Wildberries

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Десятый Арбитражный апелляционный суд 26 февраля оставил в силе решения Арбитражного суда Московской области об отказе в удовлетворении исков Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, связанных со спором вокруг Wildberries. Решения по апелляционным жалобам появились в карточках обоих дел, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В октябре Бакальчук подал иск в попытке оспорить сделку по передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию. Разбирательство было инициировано против ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ" и Ким.

Ким в свою очередь через суд попыталась взыскать с Бакальчука 37 млрд рублей; соистцом по делу выступило ООО "ВБ Девелопмент". После подачи иска она заявляла, что Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизировали бизнес.

ЭкономикаСуд отказал Татьяне Ким и "ВБ Девелопменту" во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб.Суд отказал Татьяне Ким и "ВБ Девелопменту" во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб.Читать подробнее

В декабре Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворять иски как Ким, так и Бакальчука.

Осенью Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". До завершения передачи активов в "РВБ" "Стинн" владела 99% ООО "Русс Аутдор". Владислав Бакальчук выступает против сделки.

Бакальчук является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% ООО "ВБ Девелопмент". Сам он заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.


Wildberries Вайлдберриз Татьяна Ким Владислав Бакальчук
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