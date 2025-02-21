Wildberries подала иск на 713 млн рублей к компании Владислава Бакальчука

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Вайлдберриз" подало иск в Арбитражный суд Московской области на 712,9 млн против ООО "ВБ Девелопмент", владельцем которой выступает Владислав Бакальчук.

Суд принял дело к производству и назначил ближайшее заседание на 27 марта.

Представитель РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) пояснил "Интерфаксу", что претензии связаны с неуплатой ООО "ВБ Девелопмент" займа, выданного Wildberries.

"Срок его погашения прошел, но деньги не возвращены. В связи с этим принято решение истребовать средства через суд", - сказал он.

Осенью 2024 года основательница Wildberries Татьяна Ким (ей также принадлежит 99% ООО "Вайлдберриз") сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Против сделки выступает Владислав Бакальчук - владелец 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% "ВБ Девеломпент". Сам он ранее заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

С октября 2024 года конфликт разворачивается в судебной плоскости.

Бакальчук подал иск в попытке оспорить сделку о передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию. Разбирательство было инициировано против ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ" и Ким.

Татьяна Ким, в свою очередь, через суд попыталась взыскать с Бакальчука 37 млрд рублей; соистцом по делу выступило ООО "ВБ Девелопмент".

В декабре Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворять иски как Ким, так и Бакальчука. Оба подали жалобы в апелляционную инстанцию, они будут рассматриваться 26 февраля.