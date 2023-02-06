Акционеры Мурманского рыбного порта прекратили инвестпрограмму на 2023 год

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП), 100% акций которого по решению суда должны быть взысканы в доход государства, заявили о прекращении инвестиционной программы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе рыбпорта.

"Мы вложили (. . .) более 2 млрд рублей в фактическую реновацию порта. Но сейчас мы вынуждены закончить все инвестпроекты общей стоимостью в 900 млн рублей", - процитировали в пресс-службе акционера Анастасию Креславскую.

В пресс-службе уточнили, что 900 млн рублей - это инвестпрограмма на текущий год.

"Суд не принял во внимание часть документов и теперь обоснует в решении вменяемое нам преднамеренное иностранное влияние", - считает Креславская.

В ММРП не ответили на вопрос "Интерфакса" о намерении подать кассационную жалобу на решения Арбитражного суда Мурманской области и Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда.

Как сообщалось, 3 февраля Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение регионального суда о взыскании в доход государства 100% акций ММРП.

Ранее, 3 октября 2022 года, Арбитражный суд Мурманской области вынес решение о взыскании в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. Бумаги будут зачислены на лицевой счет Росимущества: 4 млн 752 тыс. 759 обыкновенных акций ММРП будут списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция - с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП - ИФ).

Областной суд также постановил применить последствия недействительности ничтожных сделок по переуступке права требования, совершенных в 2017-2020 годах между C.I.Falcon Limited (Кипр), Hermes Investment & Trading Pte.Ltd (Сингапур) и New Millennium Group Kft (Венгрия).

В 2013-2015 годах C.I.Falcon предоставило компании "Зевс" суммарно $14,3 млн и 4 млн евро под залог акций российской компании. В свою очередь, "Зевс" предоставил эти средства компании "Купец" Александра Романова и его зятя Олега Креславского для приобретения акций ММРП на аукционе Росимущества в 2015 году за 1,027 млрд рублей. В 2017 году C.I.Falcon переуступила права по договорам займа компании Hermes Investment & Trading, учрежденной Романовым. В 2020 году сингапурская компания, в свою очередь, переуступила права по договорам займа венгерской New Millennium Group. При этом в 2020 году компания "Купец" присоединилась к компании "Зевс".

Как установил суд, косвенный контроль над стратегическим предприятием ММРП установила группа лиц с участием иностранных инвесторов. В группу вошли Романов, его дочь Анастасия Креславская, сын Даниил Полещук, а также АО "Зевс" Креславской и Полещука, ООО "Купец", АО "ММРП", Hermes Investment & Trading, а в последующем - New Millennium Group.

При неисполнении обязательств по договорам займа 83,3% акций АО "Зевс" и, следовательно, 100% акций ММРП могли перейти в пользу иностранной компании, установил суд.

Отдельными постановлениями Арбитражный суд Мурманской области запретил собственникам ММРП и новому генеральному директору ММРП Эдуарду Малашенкову отчуждать имущество.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

По итогам 2022 года ММРП увеличил перевалку грузов на 23%, до 326,4 тыс. тонн. В структуре общей перевалки 237,5 тыс. тонн пришлись на рыбопродукцию, что на 5,7% выше показателей 2021 года.