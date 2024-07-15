Мурманский рыбпорт в I полугодии увеличил перевалку на треть

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) в январе-июне 2024 года обработало 199,7 тыс. тон грузов против 146,7 тыс. тонн годом ранее, говорится в отчете ММРП.

Таким образом, объемы перевалки выросли на 36%.

Объем перевалки рыбопродукции в первом полугодии снизился на 2% – с 127,3 тыс. тонн до 124,7 тыс. тонн.

В июне текущего года ММРП обработал 27,7 тыс. тонн грузов, включая 19,1 тыс. тонн рыбопродукции. В июне 2023 года эти показатели составляли 26,1 тыс. тонн и 21,8 тыс. тонн соответственно. Таким образом, перевалка в целом выросла на 6%, рыбопродукции – сократилась на 12%.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области вынес решение о взыскании в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС. В итоге 4 млн 752 тыс. 759 обыкновенных акций порта были списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция – с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП). Впоследствии контроль над ММРП был передан Росрыболовству.

В июне 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил мнение, что предыдущие собственники ММРП "много что вывели из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту", и Росрыболовство уже запросило в Росреестре "инвентаризацию тех объектов, которые остались в порту".

С июня 2023 года по март 2024 года ММРП возглавлял бывший чиновник Росрыболовства и экс-директор Калининградского морского рыбного порта Александр Громов. После пост генерального директора занял Андрей Бородин, который с июля 2023 года был заместителем гендиректора ММРП.

В настоящее время в Арбитражном суде Мурманской области рассматриваются дела о признании недействительными сделок бывших акционеров ММРП с имуществом и земельными участками. Кроме того, суд приостановил рассмотрение дела по иску Полещука и принадлежащего ему ООО "Гермес" о взыскании с ММРП 808,389 млн рублей по договорам займа.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.