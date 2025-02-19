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Банк России потребовал от банков защитить приложения от SpyNote

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти половина хищений с банковских карт за последние 6 месяцев совершалась с помощью шпионской программы SpyNote, Банк России обяжет банки усилить безопасность их приложений для устранения этой проблемы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме по кибербезопасности в финансах.

"Мы закрываем одну брешь, мошенники тут же находят другие, и мошенничество остается повседневной угрозой, и одной из самых беспокоящих в нашем обществе", - сказала она.

"Такая очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года. Начал распространяться вирус типа SpyNote с функциями удаленного доступа к телефону. Он мимикрирует под разные безобидные программы и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят смс. Затем они без труда открывают удаленно банковское приложение и потрошат все счета без остатка", - отметила глава ЦБ.

По данным ЦБ, последние полгода примерно 40-50% хищений со счетов совершаются именно так.

"Приложения некоторых банков надежно защищены от таких вирусов, но у других банков такой защиты нет. И мы будем работать над тем, чтобы все банки эту проблему устранили как можно быстрее, максимум к исходу этого квартала", - заявила Набиуллина.

По данным "Лаборатории Касперского", в 2024 году количество атак с использованием SpyNote в России выросло почти в девять раз по сравнению с 2023 годом, исчисляясь сотнями тысяч.

Банк России Эльвира Набиуллина SpyNote Лаборатория Касперского
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