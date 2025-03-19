Интернет-гигант Tencent увеличил чистую прибыль в IV квартале в 1,9 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 1,9 раза, выручку - на 11%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Компания намерена поднять дивиденды на 32% в 2025 году и выкупить собственные акции на сумму не менее 80 млрд гонконгских долларов ($10,3 млрд), говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль Tencent в октябре-декабре составила 51,32 млрд юаней ($7,09 млрд) по сравнению с 27,03 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 30%, до 55,31 млрд юаней.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыльTencent на уровне 44,46 млрд юаней, скорректированную - 53,38 млрд юаней.

Квартальная выручка компании увеличилась до 172,45 млрд юаней с 155,2 млрд юаней годом ранее при среднем прогнозе экспертов в 169,15 млрд юаней.

Доход Tencent в международном игровом сегменте в октябре-декабре вырос на 15%, до 16 млрд юаней, во внутреннем - на 23%, до 33,2 млрд юаней. Выручка в сегменте соцсетей повысилась на 6%, до 29,8 млрд юаней.

Доход от финансово-технологических и бизнес-услуг увеличился на 3%, до 56,1 млрд юаней, поступления от онлайн-рекламы выросли на 17%, до 35 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец декабря составило 524 млн человек, снизившись за год на 5%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% - до 1,385 млрд человек.

Tencent планирует повысить дивиденды в этом году до 4,5 гонконгского доллара на акцию с 3,4 гонконгского доллара на акцию годом ранее.

В минувшем году компания выкупила собственные акции на 112 млрд гонконгских долларов.

Акции Tencent подешевели на 0,2% по итогам торгов в Гонконге в среду. Финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев выросла на 87%.