Поиск

Интернет-гигант Tencent увеличил чистую прибыль в IV квартале в 1,9 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 1,9 раза, выручку - на 11%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Компания намерена поднять дивиденды на 32% в 2025 году и выкупить собственные акции на сумму не менее 80 млрд гонконгских долларов ($10,3 млрд), говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль Tencent в октябре-декабре составила 51,32 млрд юаней ($7,09 млрд) по сравнению с 27,03 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 30%, до 55,31 млрд юаней.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыльTencent на уровне 44,46 млрд юаней, скорректированную - 53,38 млрд юаней.

Квартальная выручка компании увеличилась до 172,45 млрд юаней с 155,2 млрд юаней годом ранее при среднем прогнозе экспертов в 169,15 млрд юаней.

Доход Tencent в международном игровом сегменте в октябре-декабре вырос на 15%, до 16 млрд юаней, во внутреннем - на 23%, до 33,2 млрд юаней. Выручка в сегменте соцсетей повысилась на 6%, до 29,8 млрд юаней.

Доход от финансово-технологических и бизнес-услуг увеличился на 3%, до 56,1 млрд юаней, поступления от онлайн-рекламы выросли на 17%, до 35 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец декабря составило 524 млн человек, снизившись за год на 5%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% - до 1,385 млрд человек.

Tencent планирует повысить дивиденды в этом году до 4,5 гонконгского доллара на акцию с 3,4 гонконгского доллара на акцию годом ранее.

В минувшем году компания выкупила собственные акции на 112 млрд гонконгских долларов.

Акции Tencent подешевели на 0,2% по итогам торгов в Гонконге в среду. Финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев выросла на 87%.

Tencent Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония в феврале активно тратила запасы и сдерживала импорт СПГ из-за конкуренции Европы

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Соцсеть X оценили в $44 млрд в рамках продажи существующих акций

Минэнерго РФ ожидает роста мирового спроса на нефть со 102 до 115 млн б/с на горизонте 15 лет

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Курс турецкой лиры к доллару упал до рекордного минимума после задержания мэра Стамбула

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Фьючерсы на золото обновили рекорд

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Brent подешевела до $70,33 за баррель

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля

Индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года на укреплении рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });