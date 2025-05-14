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Tencent в I квартале увеличил выручку на 13%, лучше прогноза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent в первом квартале 2025 года увеличил выручку на 13% в годовом исчислении, до 180,022 млрд юаней ($25 млрд), сообщается в его отчетности.

Чистая прибыль выросла на 14% и составила 47,821 млрд юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне 174,6 млрд юаней, прибыль - 52,2 млрд юаней, по данным опроса LSEG.

Доход Tencent в международном игровом сегменте в январе-марте повысился на 23% (до 16,6 млрд юаней), во внутреннем - на 24% (до 42,9 млрд юаней). Выручка в сегменте соцсетей поднялась на 7% (до 32,6 млрд юаней).

Поступления от онлайн-рекламы выросли на 20% (до 31,9 млрд юаней), от финансово-технологических и бизнес-услуг - на 5% (до 54,9 млрд юаней).

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец марта составляло 534 млн человек, снизившись за год на 3%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% - до 1,402 млрд человек.

За последние три месяца капитализация Tencent увеличилась на 17,3%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 8,2%.

WeChat Tencent Weixin Китай
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