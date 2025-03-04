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Продуктовая инфляция в Великобритании в феврале ускорилась до максимума за 5 месяцев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Стоимость продуктов питания в Великобритании в феврале выросла на 2,1% в годовом выражении, максимальными темпами за пять месяцев, по данным Британского консорциума компаний розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

В январе продукты подорожали на 1,6%.

Инфляционные ожидания тесно связаны с ценами на продукты, что может усложнить задачу Банка Англии по возвращению инфляции в стране к целевым 2%, отмечает Financial Times. В январе потребительские цены в Великобритании увеличились на 3%, и регулятор ждет ускорения показателя до 3,7% к середине года.

В свою очередь глава BRC Хелен Дикинсон допускает, что рост цен на продукты питания может превысить 4% во втором полугодии.

Особенно сильно в Великобритании дорожают масло, сыр, яйца и хлеб, также фиксируется увеличение цен на кофе.

Великобритания
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