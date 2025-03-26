FESCO отметила снижение контейнерного рынка РФ в феврале на 7,3%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок перевозки контейнеров в феврале снизился в годовом выражении на 7,3% до 498 тыс. TEU, подсчитали аналитики транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП).

"Снижение объема перевозок наблюдается за счет сокращения импорта, в том числе в результате прошедших праздников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также в связи с падением объемов отправок автомобилей в Россию", - говорится в сообщении группы.

За январь-февраль 2025 года рынок, по оценке FESCO, сократился на 0,8% до 1,044 млн TEU. В частности, импорт снизился на 4% до 453 тыс. TEU, железнодорожный транзит - на 3% до 93 тыс. TEU. Внутренние перевозки сократились до 186 тыс. TEU (-7% г/г). Рост показали только экспортные отправки, которые увеличились на 10% до 312 тыс. TEU.

За 2 месяца рост как импорта (22%), так и экспорта (5%) зафиксирован лишь через порты Балтийского бассейна. Помимо этого, экспортные отправки увеличились через порты Дальнего Востока (3%). Однако наибольший рост продемонстрировали перевозки экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай (26%).

Контейнерный рынок РФ включает в себя внешнеторговые и транзитные перевозки через порты РФ, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные переходы на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.