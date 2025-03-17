FESCO не исключает тренд на спад контейнерных перевозок автомобилей из КНР в Россию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Снижение перевозок новых китайских автомобилей в контейнерах из Китая в Россию может стать одним из основных трендов, влияющим на российский рынок контейнерных перевозок, считает вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

"В 2024 году, по моей оценке, это (перевозки автомобилей в контейнерах - ИФ) спасло рынок, потому что всю излишнюю вместимость на флоте и на сети РЖД с точки зрения подвижного состава, заполонили китайские автомобили, тем самым вытянули рынок наверх. В 2025 году мы видим резкое падение этих объемов", - сказал Маслов на российско-китайской конференции "За контейнерами".

"Посмотрим, какой тренд у нас будет в ближайшие 2-3 месяца. Если драйвер останется в силе, то с рынком все будет хорошо. Если машины пойдут вниз, и мы перестанем покупать китайские автомобили, то флот и подвижной состав ждут непростые времена", - добавил Маслов, выступая на конференции.

Он также напомнил про тенденцию перетока контейнерных грузов в порты Северо-Запада и в Новороссийск, что снизило накал с загрузкой терминалов на Дальнем Востоке.

Ранее FESCO сообщала, что в 2024 году группа нарастила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из Китая в Россию на 36%, до почти 36 тысяч TEU. Рост поставок автомобилей на этом направлении отражался и в статистике Главного таможенного управления КНР. Она свидетельствует, что за прошлый год в Россию из Китая легковых автомобилей в денежном выражении было поставлено на $15,2 млрд (+30,5%), грузовиков - на $2,7 млрд (-12,4%), автомобильных комплектующих - на $2,7 млрд (+29,5%).

Транспортная группа FESCO (головная компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы превышает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".