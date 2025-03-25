Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Прирост по-прежнему обеспечивают кредиты с господдержкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В феврале ипотечное кредитование выросло на 0,2% после снижения на те же 0,2% в январе, выдачи жилищных кредитов увеличились на 79%, до 227 млрд рублей после 127 млрд рублей месяцем ранее, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Динамику февраля в том числе поддержало временное повышение с 7 февраля возмещения по программам "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" до уровня "ключевая ставка + 3 п.п." для кредитов на покупку квартиры и "ключевая ставка + 3,5 п.п." для кредитов на индивидуальное жилищное строительство, говорится в обзоре.

Выдачи ипотеки с господдержкой составили 198 млрд рублей, что почти вдвое выше результата января (106 млрд рублей).

По наиболее популярной "Семейной ипотеке " выдано 174 млрд рублей после 90 млрд рублей в январе. ЦБ напоминает, что 1 апреля 2025 года программа будет расширена на вторичный рынок в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Однако, по оценкам регулятора, эффект от расширения программы на прирост ипотечного портфеля будет незначительным.

Выдачи рыночной ипотеки по прежнему низкие (29 млрд рублей) на фоне очень высоких ставок (в феврале ставки достигали 29,5%, но в марте начали понемногу снижаться).

В дальнейшем рост ипотечного портфеля, возможно, будет постепенно ускоряться как из-за снижения рыночных ставок, так и вследствие того, что с 1 марта смягчены макронадбавки по кредитам с LTV менее 80, а также выданным заемщикам с ПДН менее 70.