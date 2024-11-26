Банки РФ в октябре увеличили чистую прибыль на 4% по сравнению с сентябрем-

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Банки РФ в октябре смогли увеличить чистую прибыль на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 348 млрд рублей, благодаря крупным разовым доходам отдельных кредитных организаций, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) повысилась до 25,2% с 24,7%.

Основная прибыль выросла до 236 млрд рублей (+17 млрд руб., +8%) благодаря существенному сокращению отчислений в резервы (-45 млрд руб., -26%), преимущественно по рознице (-23 млрд руб., -23%) из-за положительных корректировок по МСФО у отдельных банков.

ЦБ отмечает, что операционные расходы банков выросли на 16 млрд рублей, или на 6%, наполовину из-за маркетинговых затрат.

Чистый процентный доход сектора снизился на 9 млрд рублей, или на 2%, из-за опережающего роста стоимости фондирования (+0,8 п.п.) над доходностью (+0,4 п.п.).

Значимая часть чистой прибыли по-прежнему приходится на неосновные (волатильные) доходы (около 114 млрд руб., на уровне прошлого месяца). В октябре это в основном доходы от переоценки инвестиций у отдельных банков (около 90 млрд руб.), с исключением этих операций чистая прибыль составила бы 258 млрд рублей (-78 млрд руб., -23% к сентябрю), отмечает ЦБ. При этом банки понесли больше убытков от операций с ПФИ (на 30 млрд руб., из-за внутригрупповых сделок) и потеряли на отрицательной переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (-24 млрд руб. после +11 млрд руб. в сентябре).

Часть убытков банки отражают в капитале, минуя чистую прибыль, в частности, от переоценки ценных бумаг (-242 млрд руб.) и субординированных кредитов (-29 млрд руб.). С их учетом результат сектора составил 77 млрд рублей.