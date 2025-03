Банковские эксперты улучшают прогнозы для ВВП Китая на фоне стимулирования экономики

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Оптимизм экспертов в отношении перспектив экономики Китая растет на фоне крупных стимулов, реализуемых Пекином, даже несмотря на опасения, связанные с возможными последствиями торговой войны с США, пишет The Wall Street Journal.

За последний месяц аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая HSBC, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) и Citigroup Inc., повысили прогнозы для ВВП КНР на 2025 год.

HSBC улучшил прогноз роста китайского ВВП до 4,8% с 4,5%, ANZ - до 4,8% с 4,3%, Citi - до 4,7% с 4,2%. Эти прогнозы близки к целевому показателю Пекина на этот год в 5%.

Экономисты Morgan Stanley, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) и Nomura также улучшили свои прогнозы, хотя они менее оптимистично оценивают перспективы китайской экономики, ожидая ее роста на 4,5% в 2025 году. Их предыдущие прогнозы для темпов повышения ВВП КНР составляли 4%, 4,1% и 4% соответственно.

Статданные, опубликованные ранее в марте, показали ускорение темпов роста розничных продаж в Китае в январе-феврале, а также более существенное, чем ожидалось, увеличение объема промпроизводства. Это показывает, что масштабные меры поддержки экономики, которые Пекин начал реализовывать прошлой осенью, приносят свои плоды, отмечает WSJ.

Рынок жилья, находящийся в кризисе уже несколько лет, также начинает демонстрировать сигналы стабилизации: продажи новых домов 100 крупнейших китайских застройщиков в феврале выросли на 1,2% после падения на 3,2% в январе.

В марте власти КНР объявили о намерении еще больше увеличить объемы заимствований, чтобы привлечь средства для стимулирования экономического роста.

"Возросшая решимость правительства поддерживать экономику, меры стимулирования внутреннего потребления и более сильные, чем ожидалось, статданные, являются ключевыми причинами, по которым мы придерживаемся конструктивного прогноза в отношении перспектив роста ВВП Китая", - говорится в обзоре HSBC.

Аналитики Goldman Sachs отмечают растущую уверенность инвесторов в перспективах развития ИИ-направления в Китае.

Экономисты BBVA, между тем, обращают внимание на то, что пошлины на импорт китайских товаров, введенные Вашингтоном на данный момент, существенно ниже 60%, обещанных президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании.

"Мы не можем, однако, исключать, что пошлины достигнут 60% в будущем, это будет зависеть от переговоров Китая и США", - говорится в обзоре BBVA.