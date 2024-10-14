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Goldman Sachs повысил прогнозы роста ВВП Китая на 2024 и 2025 годы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогнозы роста ВВП Китая на 2024 и 2025 гг. после объявления Пекином в минувшие выходные новых мер поддержки экономики.

Согласно новому прогнозу Goldman, китайский ВВП увеличится на 4,9% в этом году и на 4,7% в следующем. Ранее эксперты банка прогнозировали рост на 4,7% и 4,3% соответственно.

"Последний раунд китайских стимулов четко показывает, что власти страны переключились на циклическое управление и сосредоточили внимание на экономике", - говорится в обзоре экспертов Goldman Хуэй Шаня и Лишэн Вана.

В минувшие выходные министр финансов КНР Лань Фоань заявил, что в ближайшем будущем в стране будет введен в действие пакет дополнительных мер фискальной политики для поддержки экономики.

Пакет включает в себя повышение потолка госдолга, которое позволит правительству увеличить заимствования для финансирования стимулов. Кроме того, у местных органов власти появится возможность выпускать специальные бонды, чтобы привлекать средства для выкупа у застройщиков непроданной недвижимости.

Goldman Sachs Китай
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