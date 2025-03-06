Народный банк Китая будет снижать процентные ставки с учетом ситуации

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в 2025 году снизит процентные ставки и нормы обязательных резервов (RRR) для банков с учетом сложившейся экономической ситуации, а также на основе положения дел на финансовых рынках в стране и за рубежом, заявил на пресс-конференции президент НБК Пань Гуншэн. Об этом сообщает "Синьхуа".

По его словам, в настоящее время RRR в среднем составляет 6,6%, и по-прежнему есть возможности для дальнейшего снижения. Он отметил, что также есть возможности для сокращения ставок по средствам, которые центральный банк предоставляет коммерческим банкам с помощью структурных инструментов денежно-кредитной политики (ДКП).

НБК будет использовать различные инструменты ДКП, включая операции на открытом рынке, среднесрочные кредитные линии, повторное кредитование, чтобы поддерживать достаточную ликвидность на рынке, сокращать расходы банков на обслуживание долга и еще больше снижать общие расходы на социальное финансирование.

Кроме того, ЦБ изучит и внедрит новые структурные инструменты ДКП для поддержки инвестиций и финансирования в сфере научно-технических инноваций, стимулирования потребления и стабилизации внешней торговли, сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил, что Китай будет поддерживать гибкость обменного курса нацвалюты.

Министр финансов КНР Лань Фоань сказал на пресс-конференции, что правительство располагает достаточными резервными инструментами и готово к принятию новых мер регулирования, чтобы справиться с потенциальными внутренними и внешними факторами неопределенности.

По его словам, долговые риски местных властей были эффективно снижены. По состоянию на среду местные власти выпустили облигации на общую сумму 2,96 трлн юаней ($413 млрд) для погашения существующего долга.

В прошлом году процентные ставки по бондам, которые выпускались в рамках рефинансирования, в среднем упали более чем на 2,5 процентного пункта, отметил он. Министр сказал, что это позволят сократить процентные выплаты более чем на 200 млрд юаней в течение пяти лет, что значительно снизит нагрузку на финансирование и процентные расходы местных властей.