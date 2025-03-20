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Китайский ЦБ ожидаемо оставил базовую ставку на уровне 3,1%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней – 3,6%.

Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд. До этого НБК опускал их в октябре и июле 2024 года.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая – всех остальных.

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