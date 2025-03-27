"Росатом" обсуждает с Турцией и Вьетнамом сотрудничество на Севморпути

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудничество, связанное с деятельностью на Северном морском пути (СМП), госкорпорация "Росатом" обсуждает сразу с несколькими странами. Об этом сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам.

"Мы открыты на межгосударственном уровне. Могу по секрету сказать, что тема развития СМП в течение прошлого года неоднократно поднималась во время встреч главы государства, руководителя правительства с иностранными лидерами", - сказал Лихачев на полях форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске.

"Так, подписаны межправительственные соглашения и созданы российско-китайская, российско-индийская рабочие группы, эти формирования уже начали свою работу", - сказал Лихачев.

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли такое сотрудничество с Турцией.

"Реализуются конкретные проекты с нашими партнерами, в том числе, обсуждаем это глубоко во Вьетнаме", - уточнил Лихачев.

По его словам, на уровне предприятий "идет создание совместных структур", идет работа с КНР и уже достигнута договоренность о 14 транзитных рейсах с 1,5 млн тонн грузов.

"Мы активно работаем с Объединенными Арабскими Эмиратами, логистическими компаниями оттуда", - сказал он.

Глава "Росатома" добавил, что такое сотрудничество и работа на трассах Севморпути требует, помимо создания флота, также строительство транспортно-логистических узлов. "Тот, кто создаст первым такие транспортно-логистические узлы, тот будет модерировать процессы в Арктике", - заключил он.