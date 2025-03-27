Поиск

"Росатом" обсуждает с Турцией и Вьетнамом сотрудничество на Севморпути

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудничество, связанное с деятельностью на Северном морском пути (СМП), госкорпорация "Росатом" обсуждает сразу с несколькими странами. Об этом сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам.

"Мы открыты на межгосударственном уровне. Могу по секрету сказать, что тема развития СМП в течение прошлого года неоднократно поднималась во время встреч главы государства, руководителя правительства с иностранными лидерами", - сказал Лихачев на полях форума "Арктика - территория диалога" в Мурманске.

ЭкономикаГлава "Росатома" высказался за конкурентные транспортные условия для СевморпутиЧитать подробнее

"Так, подписаны межправительственные соглашения и созданы российско-китайская, российско-индийская рабочие группы, эти формирования уже начали свою работу", - сказал Лихачев.

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли такое сотрудничество с Турцией.

"Реализуются конкретные проекты с нашими партнерами, в том числе, обсуждаем это глубоко во Вьетнаме", - уточнил Лихачев.

По его словам, на уровне предприятий "идет создание совместных структур", идет работа с КНР и уже достигнута договоренность о 14 транзитных рейсах с 1,5 млн тонн грузов.

"Мы активно работаем с Объединенными Арабскими Эмиратами, логистическими компаниями оттуда", - сказал он.

Глава "Росатома" добавил, что такое сотрудничество и работа на трассах Севморпути требует, помимо создания флота, также строительство транспортно-логистических узлов. "Тот, кто создаст первым такие транспортно-логистические узлы, тот будет модерировать процессы в Арктике", - заключил он.

Росатом Турция Вьетнам Арктика Севморпуть СМП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goldman Sachs ждет подъема цены золота до $3300 за унцию к концу 2025 года

"Росатом" подтвердил планы по строительству и вводу Кольской АЭС-2

Разлив мазута в Керченском проливе

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Заявителем по делу Мошковича назван бизнесмен Буров

Объединенная компания Wildberries и Russ учредила микрокредитную организацию

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в РФ

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

Акции "Группы Русагро" снизились еще на 14% после падения на 19,5% на новостях об уголовных делах

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6083 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });