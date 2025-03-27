Президент РФ выразил уверенность, что перевозки по СМП к 2030 году достигнут 70-100 млн т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Грузопоток Северного морского пути (СМП) к 2030 году может достигнуть 70-100 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного арктического форума.

"За последние 10 лет грузопоток Северного пути от пролива Карские ворота до Берингова пролива вырос на порядок. Если в 2014 году по нему было перевезено всего 4 миллиона тонн, то есть совсем недавно, в 2014 году - 4 миллиона тонн. В прошлом - почти 38 миллионов тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени. Мы уверены, что к 30-му году это будет 70-100 миллионов тонн", - сказал Путин.

"В этом году исполняется 500 лет с момента первого упоминания в исторических источниках о дерзновенной идее русских мореплавателей, поморов, а именно о возможном торговом пути по северным морям, на восток, до Китая, по так называемому северо-восточному проходу, прообразу сегодняшнего северного морского пути", - добавил российский президент.