Кирилл Дмитриев предложил создать фонд для финансирования проектов в Арктике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФПИ в партнерстве с институтами развития, банками, пенсионными фондами и иностранными партнерами могли бы создать отдельный инвестиционный фонд для поддержки реализации проектов в Артике, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Мы видим три основных элемента, которые важны для развития Арктического региона. Это инфраструктура, технологии и механизмы финансирования. (...) Что касается инфраструктуры, то это, понятно, и порты, и ключевые логистические узлы, они развиваются. Безусловно, важно - инфраструктура для месторождений. И мы, в принципе, предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд для того, чтобы такие проекты поддерживать", - сказал Дмитриев на совместном заседании комиссий Государственного совета на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".

"Мы считаем, что многие из них могут также реализовываться с механизмами концессий. Потому что у России практически одна из лучших баз концессий в мире, она доказала свою эффективность на платных дорогах, в других элементах инфраструктуры, и в принципе концессии Северного морского пути, различных инфраструктурных объектов при нашей инвестиционной поддержке, мы считаем, могут привлечь значимое финансирование. Безусловно, очень важны технологии. И здесь у нас много прорывных технологий - и геологоразведки, глубинной переработки сырья, и, мне кажется, что этот арктический инвестиционный фонд мог бы поддерживать те технологии, которые крайне необходимы для развития региона", - подчеркнул глава РФПИ.

Участниками фонда могли бы быть как российские, так и иностранные партнеры, полагает Дмитриев. "Инвесторы - это и РФПИ, и, я думаю, также наши другие институты развития, наши банки. Мне кажется, что тут можно создать много очень интересных инвестиционных продуктов для наших пенсионных фондов. Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды, безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции, и, соответственно, привлекать средства, которые надо направлять на развитие. Но и также, это международные партнеры, это суверенные фонды различных стран, которые очень заинтересованы в развитии Северного морского пути, Арктики. И все понимают, что по мере глобального потепления, с которым, безусловно, надо бороться, но все равно оно происходит, перспективы Северного морского пути крайне интересны для всех инвесторов мира", - сказал глава РФПИ.

"Мы считаем, что надо начать с российских соинвесторов, российские соинвесторы, безусловно, должны иметь контроль. Но на неконтролирующие доли или в качестве долгового финансирования можно также привлекать наших партнеров - суверенные фонды и других инвесторов из других стран", - резюмировал он.

В выступлении Дмитриев также отметил, что поддерживает идею выделения проекта по развитию Арктики в отдельный нацпроект.