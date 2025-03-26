Глава "Росатома" предложил перейти для Севморпути на 30-летние сроки планирования

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Планирование на Северном морском пути должно перейти с коротких сроков на 30-летние, предложил глава "Росатома" Алексей Лихачев, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета по развитию Арктики и Северного морского пути. Заседание проходит в рамках Международного арктического форума в Мурманске.

"В моем понимании комплексный план развития СМП в первую очередь - инфраструктурный. При этом нужно учитывать все российские возможности. Например, не только морские порты, но и крупные речные артерии. Чтобы транспортная часть СМП была не как морской канал, а как северная опорная инфраструктура. Второе - энергетика на СМП. Понятно, что не должно быть перекоса только в атомное энергоснабжение, у нас богатый арсенал энергетических решений. А в целом, если позволите, я настаиваю на том, что это должен быть долгосрочный план СМП, с длительными горизонтами планирования. Мы сейчас шестилетками живем, так сложились президентские циклы. Это хороший горизонт тактического планирования. Но в случае с СМП нужно переходить, минимум, на 30-летнее планирование. Так устроен Север, так устроены крупные инвестиционные проекты в Арктике", - сказал он.

Лихачев также подчеркнул ключевую роль государства в реализации проектов на Севморпути. "Нужен очень гибкий механизм поддержки проекта вне зависимости от макроэкономической или внутриполитической ситуации. Иначе просто длительные проекты "не летают". Приведу пример: атомный нацпроект, по нему была договоренность с правительством 50 на 50 - половина финансирования от "Росатома", половина - бюджет. И такой паритетный вариант "летает", - подчеркнул Лихачев.