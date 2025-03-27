Минпромторг поддержал индексацию цен на удобрения для РФ на размер накопленной инфляции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минэкономразвития выступают за индексацию цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Международного арктического форума.

"Мы и коллеги из Минэкономразвития выступаем за эту индексацию, но коллеги из министерства сельского хозяйства, по понятным причинам, против. Могу сказать, что не для всех производителей удобрений это такой суперактуальный вопрос, но некоторые поставщики уже подошли к пределу тех цен, которые сейчас утверждены", - сказал он.

"Мы предлагали повышение на сумму накопленной инфляции", - уточнил Алиханов.