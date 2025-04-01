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"Славнефть" отчиталась о 1,8 млрд рублей годового чистого убытка по МСФО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") в 2024 году получила 1,84 млрд рублей чистого убытка по МСФО. Из них 3,08 млрд рублей убытка относится к акционерам ПАО "НГК "Славнефть", 1,24 млрд рублей прибыли - к доле неконтролирующих акционеров, сообщается в отчете компании.

Отмечается, что из раскрытой отчетности исключена, среди прочего, информация о прочем совокупном доходе. В результате вместо классического параметра "итого совокупный доход, относящийся к..." в документе приведена только "чистая прибыль/убыток, относящаяся к...". Также отмечается, что показатели за 2023 год были пересмотрены.

Консолидированная выручка "Славнефти" в 2024 году выросла на 15,7% до 456,6 млрд рублей, операционные расходы и затраты увеличились на 10,5%, до 384,8 млрд рублей. Операционная прибыль - 73,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза).

При этом существенно увеличились прочие финансовые расходы - с 37,43 млрд рублей в 2023 году до 69,27 млрд рублей в 2024 году, а также расходы по налогу на прибыль - с 2,57 млрд до 5,87 млрд рублей.

По российским стандартам бухучета головная компания - ПАО "НГК "Славнефть" - получила 6,57 млрд рублей чистой прибыли, что в 2,9 раза превосходит результат 2023 года. Выручка компании выросла на 11,7%, до 29,02 млрд рублей.

Славнефть Газпром нефть Роснефть
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