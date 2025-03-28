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Медцентр Genetico в 2024 году нарастил выручку на 23%, EBITDA - на 93%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех") нарастил выручку по РСБУ по итогам 2024 года на 23,1% - до 425,96 млн рублей, сообщил "Артген Биотех".

Показатель EBITDA увеличился на 93,2% - до 56,1 млн рублей. Рентабельность показателя составила 13,2% против 8,4% в 2023 году.

На конец 2024 года чистый долг был на уровне 170 млн рублей, "однако на текущий момент долговая нагрузка составляет порядка 20 млн рублей, что представляет собой последний платеж по облигациям, который будет выплачен в июне 2025 года", указано в сообщении.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В 2023 году компания провела IPO на "МосБирже," в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

ПАО "ЦГРМ "Генетико" на 74,99% принадлежит группе "Артген Биотех", еще 0,87% у ООО "ИСКЧ Венчурс", остальные 24,14% распределены между миноритариями.

Genetico Артген Биотех
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