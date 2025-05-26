Совет директоров Genetico рекомендовал не выплачивать дивиденды-24

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЦГРМ "Генетико" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен соответствующий вопрос, запланировано на 26 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА, - 3 июня.

В повестку собрания также включены вопросы об утверждении годового отчета, переизбрании членов совета директоров в полном составе, назначении аудиторской организации, утверждении устава в новой редакции.

Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В 2023 году компания провела IPO на "Мосбирже" и привлекла 178,8 млн рублей.

На 31 марта 2025 года 74,93% "Генетико" владеет ПАО "Артген Биотех", у ООО "ИСКЧ Венчурс" 0,59%, у миноритариев - 24,48%.