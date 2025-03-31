Годовая чистая прибыль "Трансфин-М" по МСФО выросла на 7,3%, выручка - на 12%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" по МСФО выросла в 2024 году на 7,3%, до 24,65 млрд рублей с 22,98 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка по договорам с покупателями увеличилась на 12% и составила 92,7 млрд рублей, в том числе на ж/д перевозки - услуги по оперированию пришлось 56,7 млрд рублей (+2,4% к 2023 году), на доходы от операционной аренды - 23 млрд рублей (+33%), на выручку от эксплуатации комплекса услуг горно-транспортного оборудования - 12,98 млрд рублей (+28,6%).

Прибыль от операционной деятельности за прошлый год поднялась на 19,5%, до 43,9 млрд рублей.

В отчете сообщается, что в I квартале 2025 года в рамках договора купли-продажи между "Трансфин-М" и третьим лицом, было реализовано 274 вагона на сумму 1,11 млрд рублей (с НДС). В январе-феврале компания арендовала ж/д активы в количестве 1176 штук на общую сумму 5,1 млрд рублей.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового и операционного лизинга железнодорожного подвижного состава, спецтехники для горнодобывающей отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля 2024 года был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщила, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-ная доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющем 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).