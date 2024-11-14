"Вимм-Билль-Данн" подтвердил коррекцию цен после дискуссии с прокурорами

Компания не будет распространять объявленное повышение цен на социально значимые продукты

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Вимм-Билль-Данн" подтвердила, что по результатам обсуждения с органами прокуратуры было принято решение не распространять повышение цен, произошедшее с 1 ноября 2024 года, на широкий круг позиций, относящихся к категории социально значимой продукции и пользующихся высоким спросом со стороны социально незащищенных слоев населения.

Речь идет, в том числе, о питьевом молоке, а также о сливочном масле 82,5% жирности, говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс".

Ранее 14 ноября Генпрокуратура сообщила, что еще до завершения прокурорской проверки производителей молока компании " АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня".

В ведомстве заявили, что решения о поднятии цен были "приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации".

Комментируя тезис о том, что предыдущее повышение цен было проведено "в отсутствие объективных экономических показаний", "Вимм-Билль-Данн" отмечает, что, как и другие производители молочной продукции, столкнулась с беспрецедентным ростом производственных расходов. Так, рост цен на сырое молоко с ноября 2023 года по текущий момент составил 24%, цена на масло-монолит (сырье для производства фасованного сливочного масла) увеличилась за 2024 год на 27%. Цены на транспортные услуги в пересчете на единицу продукции за год выросли более чем на 30%.

Таким образом, имеются объективные основания для повышения цен, однако "Вимм-Билль-Данн", понимая социальную значимость своей продукции, прилагает максимум усилий к сохранению цен на приемлемом для потребителей уровне, подчеркивает компания.

12 ноября стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным проверить сведения о повышении производителями цен на молоко и принять меры в случае выявления нарушений в этой сфере. Проверка проходит с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.

12 ноября "Ведомости" сообщили, что один из ведущих производителей молочной продукции - "Вимм-Билль-Данн" (принадлежит PepsiCo Inc.) уведомил торговые сети о повышении отпускных цен на питьевое молоко с 1 ноября. Цены вырастут на 3,4%, говорится в документе. Источники издания сообщили, что "Экомилк" сообщил ритейлерам, что повышает отпускные цены с октября на 10%.

Рост цен на молочную продукцию в последнее время стал предметом особого внимания властей. В октябре о повышении цен уведомил ряд производителей сливочного масла. В конце октября этому было посвящено совещание у вице-премьера Дмитрия Патрушева, на котором он поручил ведомствам в течение двух недель принять исчерпывающие меры по стабилизации ситуации на продовольственном рынке, в том числе на рынке сливочного масла. Россия также обратилась в ЕЭК с предложением предоставить полугодовую квоту на его беспошлинный ввоз в объеме 30 тысяч тонн.

По данным Росстата, цены на сливочное масло с начала года (к 5 ноября) выросли на 27,5%, на пастеризованное питьевое молоко - на 13,4%, на стерилизованное - на 14,3%.