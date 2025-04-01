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Большинство европейцев поддерживают ответные меры на пошлины США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан семи европейских стран в той или иной степени поддерживают идею введения ответных мер против США, если Вашингтон на этой неделе введет крупные пошлины на импорт в отношении торговых партнеров, пишет The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.

Опрос проводился в Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании, и во всех странах более 50% респондентов заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают введение ответных пошлин. Больше всего такой шаг поддержали в Дании, там за зеркальные меры высказались 79% опрошенных. Меньше всего - в Италии, где идею поддержали 56%.

Во Франции и Германии, которые поставляют в США большое количество спиртных напитков и автомобилей соответственно, ответные пошлины поддержали по 68% респондентов.

При этом во всех семи странах ожидают, что американские пошлины окажут отрицательное влияние на экономику их стран. Больше всего этого опасаются в Германии, где 75% опрошенных считают, что пошлины повлияют на экономику значительно или очень сильно. Граждане Дании беспокоятся меньше всего, там этого ожидают 50% респондентов.

Также респонденты из стран ЕС посчитали, что пошлины США окажут влияние на экономику всего блока. Меньше всего в это верят в Дании (60%), больше всего - в Испании (76%).

Опрос провели с 6 по 24 марта среди 9452 совершеннолетних респондентов в семи странах Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что 2 апреля объявит о пошлинах на многочисленные импортируемые товары.

YouGov Дональд Трамп США Дания Франция Италия
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