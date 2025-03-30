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Опрос показал, что большинство американцев недовольны подходом Трампа к снижению цен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Большинство граждан США считают, что администрация президента Дональда Трампа уделяет недостаточно внимания проблеме роста цен, свидетельствует опубликованный в воскресенье опрос телеканала CBS News.

64% респондентов заявили, что Белый дом в недостаточной мере занимается снижением цен. Остальные полагают, что администрация делает "столько, сколько нужно", либо "слишком много".

Между тем, 55% опрошенных считают, что Трамп и его команда чрезмерно сосредоточены на вопросе введения пошлин.

Участников опроса также попросили ответить на вопрос о том, кто, по их мнению, несет ответственность за нынешний уровень инфляции. 38% заявили, что вина за это лежит на экс-президенте Джо Байдене и его политическом курсе, 34% - на Трампе и его действиях. 19% считают, что и Байден, и Трамп виноваты в этом. Остальные сказали, что никто в этом не виноват.

Исследование проводилось 27-28 марта. В нем приняли участие около 2,6 тыс. человек.

Белый дом Дональд Трамп США
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