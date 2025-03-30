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Трамп пригрозил Ирану бомбардировками при отсутствии соглашения по ядерной программе

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп отметил, что помимо ударов по Ирану, готов ввести "вторичные пошлины" на товары из этой страны.

При этом президент США указал, что в настоящее время между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".

Иран США Дональд Трамп
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