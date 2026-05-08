"Газпром" получил на баланс 342 тысячи своих акций со счетов ликвидированных акционеров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" получило на баланс 342 тысячи своих акций со счетов ликвидированных юрлиц - держателей акций концерна. Ранее, в 2024-2025 годах, аналогичные решения охватили 111 тысяч акций ПАО.

Очередное решение суда на этот счет (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 марта 2026 года) было исполнено регистратором АО "Специализированный регистратор - держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА) 4 мая.

В общей сумме 342 466 акций числись за юридическими лицами, прекратившими свою деятельность, отмечает суд. В том числе это ООО "Бизнестрейд плюс" (339 акций), ООО "Инвестиционная компания "трейд-регион" (35 шт.), ОАО "Московский областной фондовый центр" (1760), ООО "ЮэМСи" (215), ООО "Альянс-КМ" (290), ОАО Инвестиционная фирма "Сахаинвест" (911), ООО "СТС-Комьюникейшн Технолоджи" (90), ООО "Вивать" (8), ООО Фирма "Сордэн" (3200), ОАО "Сакмар-инвест" (58), ООО "Глобалтрейд" (200), АОЗТ "Инвестиционно-финансовая компания "Ценные бумаги" (два счета по 3900 и 331460 акций).

"Акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота, приводит к нарушению законных интересов акционерного общества. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота недопустимо, поскольку входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательства", - отмечалось в решении суда.

С момента исключения указанных юридических лиц из ЕГРЮЛ ни учредители, ни участники, ни кредиторы не предъявили к держателю реестра акционеров истца требований, за надлежащим оформлением своих прав не обращались, судьбой акций, а равно правами ими обеспечиваемыми, не интересовались, никаких претензий к истцу и другим акционерам не предъявляли, сказано в решении.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).