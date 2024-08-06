Суд присудил "Газпрому" его бесхозные акции на 4 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" развернул работу по переводу на свой баланс акций со счетов давно исчезнувших акционеров.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил три иска концерна о зачислении бумаг на казначейский счет эмитента ПАО "Газпром". Формально они поданы к регистратору эмитента – АО "Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА).

Всего они касаются 28,6 тыс. акций (0,0001% уставного капитала эмитента). Текущая стоимость этого пакета составляет 3,7 млн рублей.

В том числе это 28,1 тыс. акций, которые числились на счету ЗАО Инвестиционная компания "БизнесИнвест", ликвидированного в 2012 году налоговой службой как недействующее юридическое лицо.

Также (решения опубликованы во вторник) 400 штук списывается со счета ЗАО "Энерготех" (последняя операция по счету акционера проведена в 1997 году, в 2015 году ликвидировано как недействующее) и 100 акций от ЗАО Инвестиционная компания "Райт Чоис Груп" (прекратило деятельность в 2009 году).

"Суд принимает во внимание, что акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества", - отмечается в одном из решений суда.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).