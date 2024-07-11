Суд присудил "Газпрому" несколько десятков тысяч его бесхозных акций

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" развернул работу по переводу на свой баланс акций со счетов давно исчезнувших акционеров.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил три иска концерна о зачислении бумаг на казначейский счет эмитента ПАО "Газпром". Формально они поданы к регистратору эмитента - АО "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (ДРАГА).

Опубликован полный текст одного из этих решений. Оно касается 28,1 тысячи акций (0,0001% уставного капитала), которые числились на счету ЗАО Инвестиционная компания "БизнесИнвест". По еще двум аналогичным делам положительные решения были приняты в среду, текст решений пока не опубликован и неизвестно, сколько еще акций по этим решениям станут казначейскими.

"БизнесИнвест" был ликвидирован в 2012 году налоговой службой как недействующее юридическое лицо.

"До настоящего времени никто из учредителей (участников) акционерного общества, а также кредиторы и другие заинтересованные лица к ПАО "Газпром" либо к держателю реестра акционеров за оформлением своих прав не обращались. Судьбой акций, правами, ими обеспечиваемыми, в том числе на выплату дивидендов, не интересовались, никаких претензий к ПАО "Газпром" или к держателю реестра не предъявляли", - отмечается в решении.

В 2017 году истек предусмотренный Гражданским кодексом пятилетний срок, когда заинтересованные лица вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества (в том числе спорных акций).

Более того, суд отмечает, что лицевой счет ЗАО Инвестиционная компания "Бизнес-Инвест" в реестре акционеров "Газпрома" был открыт в 1997 году, а последняя операция по нему прошла в 1998 - то есть более 25 лет назад.

"Суд принимает во внимание, что акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества", - отмечается в решении суда.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).