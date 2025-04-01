Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам, говорится в сообщении банка.

Ставки на покупку вторичного и первичного жилья снижены на 1,5 процентного пункта (п.п.). Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости - 25,8%.

Ставка по программе "Строительство жилого дома" снижена на 2,0 п.п. Минимальное значение ставки с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Кроме того, Сбербанк ввел скидку на ставку в размере 1 п.п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.