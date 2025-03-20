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ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 п.п

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ВТБ с 20 марта снижает ставки по рыночным ипотечным программам: в зависимости от размера первоначального взноса снижение составит от 0,5 до 1 процентного пункта (п.п.). Об этом заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин, чьи слова приводит пресс-служба ВТБ.

По новым условиям при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.

"Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж", - отметил Бабин.

В начале марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства. Так, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для суммы кредита 13,5 млн рублей теперь начинается от 9,51% (ранее - от 12,08%).

ВТБ по итогам февраля провел 8,4 тыс. ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем прошлого года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом на рынке, в банке наиболее востребована "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тыс. клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей. Лидерами по объему ипотечных сделок стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

ВТБ
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