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ВТБ с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 1,1-1,6 п.п.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 апреля вновь снижает ставки по рыночным ипотечным программам в диапазоне 1,1-1,6 процентного пункта (п.п.), сообщил банк.

По новым условиям кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство - от 27,4% годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

ВТБ снижает ставки по рыночной ипотеке уже второй раз за месяц. Банк в марте также снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, и пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% - для остальных. Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.

ВТБ
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