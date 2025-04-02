Цены на полисы ОСАГО снизились в 2025 году в номинальном выражении на 3%,

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) снизились в номинальном выражении в среднем на 3% в 2025 году, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния на рабочей группе в Госдуме, где обсуждались вопросы годового отчета ЦБ.

"Если же брать период с начала СВО, в реальном выражении снижение цен на полисы ОСАГО было еще больше. Это подтверждает, что решения, которые принимались для того, чтобы создать свободный коридор тарифообразования, работают, а конкуренция делает свое дело", - заявил Габуния. Таким образом, по его мнению, cредняя цена полисов ОСАГО на фоне происходящей инфляции "в общем находится в стабильном состоянии, даже немножко снижается".

"Мы видим, что количество жалоб на страховщиков ОСАГО снижается, ситуация с доступностью ОСАГО в целом стабильная", - продолжил Габуния, отметив, что "есть отдельные территории", которые требуют повышенного внимания регулятора.

В России "внедрнн механизм однодневного полиса ОСАГО", такие договоры актуальны, они пользуются спросом среди водителей такси, добавил он.

В целом "страховой рынок после атак, которые были связаны с санкциями, удалось стабилизировать. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, 100%-я "дочка" ЦБ, заменила ушедших перестраховщиков из недружественных стран - ИФ) работает и будет развиваться", - сделал вывод зампред Банка России.

По данным ЦБ, средняя премия по договорам "автогражданки", заключенным за 2024 год, составила 7,5 тысяч рублей, сократившись на 5% к уровню 2023 года. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям за тот же период, напротив, выросла на 15,5% - до 91,2 тысячи рублей.

Общие сборы российских автостраховщиков по ОСАГО в 2024 году увеличились на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составили 332 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Вместе с тем показатель общих выплат по ОСАГО в 2024 году вырос темпами, большими на порядок - на 25,1%, и достиг 202,1 млрд рублей.

Уровень выплат в ОСАГО по итогам 2024 года значительно подрос - до 60,9% по сравнению с 49,8% годом ранее.