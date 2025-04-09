Банк России отметил уменьшение за два года реальной стоимости полиса ОСАГО

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - За последние два года реальная стоимость полиса ОСАГО с учетом инфляции уменьшилась, несмотря на подорожание автозапчастей, сообщила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В 2024 году, по ее словам, "средняя стоимость классических полисов ОСАГО для обычных автомобилистов также снизилась. За 2023 год средняя стоимость таких полисов ОСАГО не менялась". В то же время "размер средней выплаты по страховым случаям за прошлый год, напротив, вырос".

Глава ЦБ отметила, что некоторое время назад "мы обращали внимание на проблемы ОСАГО для такси. Благодаря принятым изменениям в закон об ОСАГО и введению краткосрочных полисов ОСАГО (с периодом действия от 1 дня до 3 месяцев - ИФ) ситуация стала улучшаться. В среднем полис ОСАГО на 2 дня обходится в 180 рублей".

Она также отметила: "Некоторые проблемы с ОСАГО остаются в регионах, где из-за мошенников страховщики несут убытки".

"Два года назад таких регионов с высокими рисками в ОСАГО было 12, а сейчас в 3 раза меньше. Внимание региональных властей к этой проблеме крайне важно", - обратила внимание председатель ЦБ в ходе выступления.

Говоря о борьбе с мошенничеством, Набиуллина подчеркнула: в целом "борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, разрозненные меры здесь не помогут".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, в ряде регионов с повышенной убыточностью в ОСАГО - в сравнении с уровнем средней убыточности по стране и даже в сравнении с соседними регионами - показатели не улучшаются годами, что косвенно указывает на устойчивое сохранение и распространение негативных практик с признаками страхового мошенничества.

В неблагополучных с точки зрения ОСАГО регионах "наблюдается повышенная частота убытков, уровень убыточности более 100%, и размер средней выплаты по полисам ОСАГО в 1,5-2 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО в целом по стране", сказал он.

По мнению Уфимцева, пора принимать решения на основании данных региональных мониторингов по ОСАГО, которые ведутся Банком России и РСА.

"Для регионов с неблагоприятной ситуацией имеет смысл применять отдельный и дополнительный повышающий коэффициент в ОСАГО. Механизм реализации такого решения, конечно, остается за Банком России. Этот коэффициент может вводиться нормативным актом регулятора", - сказал Уфимцев.

Глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на конференции по урегулированию убытков в страховании 8 апреля констатировал: "Когда в регионах губернатор или его заместитель вовлекаются в работу по противодействию недобросовестным практикам в ОСАГО, ситуация в регионе или улучшается, или резко улучшается".

По данным Банка России, в 2024 году страховщики собрали почти 332 млрд рублей премий по ОСАГО, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. Выплаты по ОСАГО за 2024 год составили 202,1 млрд рублей, увеличившись на 25,1%. Количество заключенных за 2024 год договоров "автогражданки" составило 44,5 млн, увеличившись на 7,7%.

Средняя премия по договорам ОСАГО за прошлый год составила 7,5 тысяч рублей, сократившись на 5%. Одновременно средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 15,5%, до 91,2 тысячи рублей. Уровень выплат по итогам 2024 года сложился в размере 60,9%, годом ранее показатель был равен 49,8%, этот показатель не учитывает расходов на ведение дел страховщиков ОСАГО.