В законе об ОСАГО предложено повысить лимиты выплат на 30% без корректировки тарифов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума зарегистрировала законопроект № 821112-8 с поправками к закону об ОСАГО, которые предусматривают повышение на 30% лимитов страхового возмещения за ущерб жизни и здоровью, а также за ущерб имуществу.

Предлагается обязать страховщиков ОСАГО "возместить потерпевшим в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в размере 650 тысяч рублей" вместо действующего лимита 500 тысяч рублей.

Лимиты выплат за имущественный ущерб предложено увеличить с 400 тысяч рублей до 520 тысяч рублей.

"Учитывая доходы и расходы страховых компаний по ОСАГО, полагаем, что предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм на 30% не должно повлечь за собой увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Лимиты выплат в ОСАГО не корректировались 10 лет, в то же время за прошедшие годы увеличились стоимость запчастей для восстановительного ремонта автотранспорта и самих ремонтных работ, а также стоимость медицинских расходов. Это требует пересмотра размера страховых сумм в ОСАГО, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

На основании данных ЦБ по ОСАГО за 2022-2023 годов авторы законопроекта делают вывод, что "сборы по ОСАГО стремительно растут при практически не изменившихся выплатах".

По данным Банка России, в январе-сентябре 2024 года страховщики собрали 242,7 млрд рублей премий по ОСАГО, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Выплаты по ОСАГО за январь-сентябрь 2024 года составили 147,3 млрд рублей, увеличившись на 21,5%.

Средняя премия за 9 месяцев прошлого года по заключенным договорам составила 7,6 тысячи рублей, сократившись на 1,7%, согласно статистике ЦБ. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла за 9 месяцев 2024 года на 18,5% к аналогичному показателю за такой же период 2023 года - до 93 тысяч рублей.

Как пояснил "Интерфаксу" один из экспертов рынка ОСАГО, вопрос об увеличении лимитов выплат в ОСАГО обсуждался в последние годы многократно - "на самых разных площадках и в самых разных вариациях", однако эта инициатива до сих пор не была реализована, "поскольку такие изменения в закон потребуют корректировки базовых тарифов в ОСАГО в сторону повышения независимо от того, увеличиваются ли лимиты выплат на 30% или в несколько раз" (как предлагалось в ходе дискуссий для выплат за ущерб жизни и здоровью - ИФ).

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили "Интерфаксу", что считают вопрос о повышении страховых сумм в ОСАГО принципиально актуальным. Однако "переходить к рассмотрению вопроса о лимитах можно будет, когда стабилизируется инфляция, к чему стремится сейчас и Банк России, и весь финансовый рынок. Пока инфляционные процессы влияют на рост стоимости запасных частей, изменять существующую систему ОСАГО, по которой пока цена полиса остаётся стабильной, нецелесообразно", полагают в РСА.

В союзе также отметили "тенденцию постоянного роста средней выплаты, а также количества ДТП с ущербом, превышающим установленные лимиты".

В РСА считают возможным скорый переход к свободному тарифообразованию в ОСАГО, поскольку автостраховщикам в условиях конкуренции до сих пор удавалось сдерживать рост средней премии по договорам ОСАГО и при этом обеспечивать "по-настоящему справедливый тариф в зависимости от индивидуальных особенностей клиента".

Логику законопроекта, которая исходит из недостаточности сумм страховых выплат при серьезных ДТП, косвенно подтверждает статистика из АИС страхования. "На протяжении последних лет растет доля страховых выплат по договорам ОСАГО в предельной сумме, то есть равной полному лимиту", - такие данные привел генеральный директор АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) Николай Галушин.