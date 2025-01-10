В Думе предложили обязать страховщиков заранее сообщать о завершении договора ОСАГО

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Ярослав Нилов подготовил законопроект с поправками в закон об ОСАГО, согласно которым страховщикам ОСАГО будет вменяться в обязанность информирование страхователей о скором истечении действующего договора ОСАГО и о необходимости приобретения полиса на новый срок. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, знакомый с текстом документа.

По его словам, ожидается, что такой законопроект "может быть внесен в Госдуму в ближайшее время".

Он добавил, что напоминание автовладельцу должно приходить от страховщика "не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора ОСАГО".

Согласно предложенным поправкам в закон об ОСАГО, уведомление автовладельцу может быть направлено одним или несколькими способами. В том числе "такое напоминание может поступить в личный кабинет страхователя на портале Госуслуг, может быть направлено по адресу электронной почты или путем передачи СМС-сообщения, а также "иным способом, предусмотренным соглашением между страховщиком и страхователем", продолжил собеседник агентства.

Заблаговременное оповещение водителей об истечении договоров ОСАГО позволит забывчивым автовладельцам избежать получения штрафов, установленных КоАП за несоблюдение требований закона об ОСАГО.

"Национальная cтраховая информационная система" (АО "НСИС", дочерняя компания ЦБ- ИФ) поддерживает законодательную инициативу по заблаговременному информированию граждан об окончании полисов ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Николай Галушин.

Он напомнил, что в настоящее время страховщики ОСАГО информируют автовладельцев о скором истечении срока договора в добровольном порядке. Автовладельцы при отсутствии страховых событий по договору ОСАГО общаются со страховщиком только для заключения договора на новый срок. "Учитывая редкую необходимость обращаться к документу - полису ОСАГО - риск несвоевременного продления полиса высок. Отсутствие полиса ОСАГО в случае его непродления - это нарушение закона об ОСАГО, что чревато тяжелыми материальными последствиями в случае ДТП. Если граждане будут получать сообщения от страховщиков о том, что их договор заканчивается в предусмотренные законопроектом сроки, то у них будет достаточно времени для его возобновления с учетом возможностей по дистанционной покупке договоров ОСАГО через сайты страховщиков, агрегаторов и другие площадки", - полагает Галушин.

Вместе с тем, по его мнению, при реализации предложенной депутатом инициативы может возникнуть проблема в двух случаях. Во-первых, "когда у страховщика некорректно отражена контактная информация о человеке, например, указаны не его телефон и почта, а телефон и почта страхового агента, через которого осуществлялось заключение договора ОСАГО. В таком случае сообщение получит не владелец транспортного средства, а другое лицо, с которым, возможно, гражданин и не хотел продлевать отношения по перезаключению договора ОСАГО", отметил Галушин.

Во-вторых, может возникнуть ситуация, "когда страховщик не хотел бы продлевать договор ОСАГО со страхователем, например, по причине его высокой убыточности, или при подозрении на мошенничество", сказал он.

Свой вариант решения задачи готовит сама НСИС. "С целью информирования граждан в настоящее время готовится к реализации проект в рамках взаимодействия между Минцифры и АО "НСИС" (оператор АИС страхования), суть которого заключается в отправке гражданину через портал Госуслуг сообщения об окончании договора страхования через его личный кабинет. На портале Госуслуг содержится выверенная информация о гражданине, его контактных данных, его транспортных средствах, а также - с 1 апреля 2024 года - о действующих полисах ОСАГО (через сопряжение с АИС страхования) с указанием периода страхования, то есть и даты окончания полиса", - пояснил агентству генеральный директор НСИС.

Такой способ информирования, по его мнению, будет "почти на 100% гарантировать решение задачи по адресному информированию автовладельцев о скором завершении действия полиса ОСАГО".

Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях (12.37), штраф за отсутствие полиса ОСАГО для водителя на дорогах общего пользования составляет 800 рублей, за повторные правонарушения такого рода штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.