Настрой трейдеров США к перспективам доллара ухудшается из-за торговой войны

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Введение Вашингтоном пошлин на импорт способствует ухудшению настроя трейдеров в отношении перспектив доллара США и росту их интереса к другим валютам, сообщает CNBC со ссылкой на мнения аналитиков.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился на 4% с начала 2025 года. В среду он теряет 0,1%.

Доллар традиционно считается инвесторами активом "тихой гавани", учитывая его статус глобальной резервной валюты и доминирующую роль в международных заимствованиях, платежах и торговле.

"Позиции валютных трейдеров показывают, что их настрой в отношении доллара становится "медвежьим", при том, что они все более оптимистично оценивают перспективы валют крупных торговых партнеров США на фоне инициированной Вашингтоном торговой войны", - говорит главный экономист консалтинговой компании RSM U.S. Джозеф Бруссуэлас.

В частности, эксперт отмечает рост интереса к евро, считая это сигналом "ослабления уверенности в перспективах доллара".

По его словам, в период с конца октября прошлого года до первой недели марта трейдеры в основном делали ставку на укрепление доллара в паре с евро, однако в последние три недели ситуация стала обратной.

Руководитель направления стратегии на рынке активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) и исполнительный директор подразделения Mizuho Bank в EMEA Джордан Рочерстер ожидает ослабления курса евро до $1,06-1,07 и его последующего укрепления до $1,12 и выше к концу текущего года.

В среду пара евро/доллар торгуется около $1,08, в этом году евро укрепился на 4,3%.

Валютный аналитик Bank of America Афанасиос Вамвакидис видит риск ослабления доллара, несмотря на то, что немедленный эффект от объявления новых пошлин Вашингтоном, по его мнению, может оказаться позитивным для американской валюты.

Доллар может подорожать на этой неделе вслед за введением Штатами очередной порции пошлин на импорт, однако это, вероятно, будет использовано трейдерами, как возможность для его продажи, говорит Вамвакидис.

"В целом мы сохраняем "медвежий" прогноз для доллара на этот год", - сказал он CNBC.

"Есть два фактора, которые будут способствовать ослаблению доллара, - пояснил Вамвакидис. - Во-первых, когда США оказываются против остального мира в сценарии торговой войны, именно США страдают больше, поскольку они меньше в сравнении с остальным миром".

"Во-вторых, введение пошлин создает угрозу стагфляции, и в настоящее время рынок очень обеспокоен подобным риском", - отметил он.

Goldman Sachs Group Inc. ожидает подъема курса иены до 140 иен/$1 в этом году, отмечая увеличение спроса на наиболее надежные активы в условиях торговой войны и неопределенности в отношении перспектив экономического роста в США.

Иена является наилучшей валютой для хеджирования рисков на случай увеличения вероятности рецессии в США, полагает Камакшья Триверди, руководитель направления глобальной валютной политики, процентных ставок и emerging markets в Goldman Sachs.

Курс доллара к иене в среду составляет 149,54 иены. С начала этого года иена подорожала на 5% к доллару.