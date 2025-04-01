В Канаде пообещали ответить в случае введения США 2 апреля новых пошлин

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Канадские власти не оставят без ответа новые пошлины США, которые американская администрация планирует ввести 2 апреля, заявил во вторник премьер Канады Марк Карни.

"Конечно, мы с интересом будем следить за тем, что тогда объявят. Мы прибегнем к ответным мерам, если против Канады введут новые ограничения", - приводят местные СМИ его слова.

В то же время он уточнил, что Оттаве потребуется "осторожный подход", поскольку Канада ограничена в выборе того, против каких американских товаров она может вводить пошлины.

"Есть меры, которые мы можем задействовать, чтобы уравнять правила игры с США", - также сказал он.

СМИ напоминают, что Соединенные Штаты уже ввели 25-процетные пошлины на канадские сталь и алюминий. Также президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, собранные за границей. Решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля.

В свою очередь ранее Карни назвал пошлины США в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, "прямой атакой" на Канаду.