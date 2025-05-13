Goldman Sachs повысил прогнозы для S&P 500 после торгового соглашения США и Китая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец 2025 года до 6100 пунктов с 5900 пунктов, отметив снижение торговой напряженности и риска рецессии в США.

12 мая Вашингтон и Пекин объявили о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая.

Эксперты Goldman, однако, занимают осторожную позицию, предупреждая о сохранении неопределенности.

По их прогнозу, через три месяца значение S&P 500 будет находится у отметки в 5900 пунктов - это менее чем на 1% выше уровня закрытия рынка в понедельник. Прогноз для индекса на 12 месяцев повышен до 6500 пунктов с 6200 пунктов, что предполагает подъем S&P 500 за год на 11%.

Эксперты Goldman понизили оценку вероятности рецессии в США до 35% с 45%, а также повысили прогноз роста американского ВВП на 2025 год до 0,5 процентного пункта - до 1%.

Хотя опасения, связанные с торговым спором США и Китая, ослабели, перспективы прибылей американских компаний остаются неоднозначными, отмечают аналитики.

"Несмотря на улучшение экономических прогнозов, пошлины в 2025 году будут существенно выше, чем в 2024 году, что будет оказывать давление на маржу прибыли компаний", - говорится в обзоре Goldman.