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"Балтика" в 2024 году увеличила продажи на 16,8%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" в 2024 году увеличило продажи всей продукции на 16,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании.

В частности, продажи бренда "Балтика" выросли на 18,9%. Продажи региональных брендов подскочили на 42,5%.

Абсолютные показатели производитель не приводит.

По оценке официального экспортера и представителя интересов "Балтики" за рубежом - ООО "Трейд Эс Эй", на международных рынках продажи компании выросли более чем на 30%.

По данным исследовательской компании Nielsen, которые приводятся в сообщении, доля компании "Балтика" на российском рынке за 2024 год увеличилась на 1,3 процентного пункта - с 27% до 28,3%.

Общий объем инвестиций в развитие компании превысил 9,6 млрд рублей, из них в инвестиции производственные площадки составили более 3,5 млрд рублей. Отмечается, что существенная доля вложений была сделана в региональное развитие.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, управляет 8 заводами и 2 солодовнями.

В декабре 2024 года "Балтика", ранее принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%). Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест".

Carlsberg Group Nielsen Балтика ВГ-Инвест
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