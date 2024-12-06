"Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика", принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%), сообщается в ЕГРЮЛ.

Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест".

Как сообщала на этой неделе Carlsberg Group, сделка по продаже "Балтики" заключена путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания не раскрывала.

Компания "ВГ Инвест" была зарегистрирована в августе 2024 года, ее генеральным директором является вице-президент "Балтики" Егор Гусельников. Он также возглавляет и владеет Центром развития пивоварения (ЦРП) наравне с Александром Толмачевым. ЦРП владеет рядом недавно созданных компаний, включая ООО "Новая пивоварня" и ООО "Проект 650" (оптовая торговля пивом), последнее возглавляет Алексей Пяткин, являющийся также гендиректором "Хоппи Юнион".

По итогам сделки Carlsberg сохраняет за собой активы в Азербайджане и Казахстане, которые сейчас принадлежат российскому юрлицу.

Помимо этого, все судебные споры между сторонами, в том числе связанные с лицензионными правами, будут урегулированы в рамках сделки по продаже российского актива.

Объявление о сделке последовало сразу за публикацией указа президента Владимира Путина от 2 декабря, который вывел активы Carlsberg в России из-под временного госуправления. Документ отменил положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из России. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки. Продажа не состоялась: 16 июля 2023 года Путин подписал указ, согласно которому принадлежащие Carlsberg активы были переданы в управление Росимуществу.

Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

В октябре 2023 года Carlsberg Group расторгла с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд. Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов.

Рассмотрение дела откладывалось несколько раз.

В июле 2023 года президентом "Балтики" стал Таймураз Боллоев, который ранее возглавлял компанию в течение 13 лет, до 2004 года. С июня этого года он находится в санкционном списке ЕС.

Осенью 2023 года Боллоев, как писали "Ведомости", предложил национализировать компанию, мотивируя это тем, что Carlsberg не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов" после перехода "Балтики" в управление Росимущества. В конце 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что на тот момент планов по национализации "Балтики" у властей не было.

"Балтика" - второй производитель пива в России, компания управляет восемью заводами.