Выходец из "Уралхима" и ПГК назначен финансовым директором "Балтики"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Финансовым директором ООО "Пивоваренная компания "Балтика"" назначен Михаил Лопатин, сообщает пресс-служба компании.

Он будет отвечать за определение финансовой политики компании в соответствии с ее стратегическими целями.

Лопатин около 22 лет работает в сфере корпоративных финансов, занимается повышением эффективности бизнес-процессов и их автоматизацией, бюджетированием и контролем финансовых потоков, а также реализацией крупных инвестпроектов.

До "Балтики" занимал руководящие должности в "Уралхиме" и "Первой грузовой компании" (ПГК).

Имя и причины ухода предыдущего финдиректора в компании не уточнили.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, управляет 8 заводами и 2 солодовнями.

В декабре 2024 года "Балтика", ранее принадлежавшая датской Carlsberg Group, перешла в собственность ООО "ВГ Инвест" (98,65%). Оставшиеся 1,35% принадлежат ООО "Хоппи Юнион", собственником которого также стало ООО "ВГ Инвест".