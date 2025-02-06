Carlsberg получила около $320 млн в рамках сделки по продаже "Балтики"

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Датская Carlsberg Group в финансовом отчете за 2024 год раскрыла сумму денежного вознаграждения за продажу пивоваренной компании "Балтика" - оно составило 2,3 млрд датских крон, или примерно $320 млн.

Сделка по продаже российского бизнеса была закрыта в конце прошлого года путем выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания изначально не раскрывала. Позднее стало известно, что "Балтика" перешла в собственность "ВГ Инвест".

"В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере приблизительно 2,3 млрд датских крон и сохранила 100%-е владение Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan", - говорится в сообщении.

Перед объявлением о сделке был опубликован указ президента РФ Владимира Путина от 2 декабря, которым активы Carlsberg в РФ выводились из-под временного госуправления. Документ отменил положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым было введено госуправление в отношении 98,56% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих ООО "Хоппи Юнион", и 0,09% долей в уставном капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, в марте 2022 года заявила о планах уйти из РФ. В конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа не состоялась: 16 июля 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому принадлежащие Carlsberg активы были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg тогда был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

В октябре 2023 года Carlsberg Group расторгла с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд. Суд 19 октября 2023 года принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley's Garage. Затем суд первой инстанции удовлетворил иск "Балтики" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу продукции указанных брендов.

Рассмотрение дела откладывалось несколько раз.

В июле 2023 года президентом "Балтики" стал Таймураз Боллоев, который ранее возглавлял компанию в течение 13 лет, до 2004 года. С июня 2024 года он находится в санкционном списке ЕС.

Осенью прошлого года Боллоев, как писали "Ведомости", предложил национализировать компанию, мотивируя это тем, что Carlsberg не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки "с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов" после перехода "Балтики" в управление Росимущества. Однако в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что в настоящее время планов по национализации "Балтики" у властей РФ нет.

"Балтика" является вторым производителем пива в РФ, управляет 8 заводами.

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