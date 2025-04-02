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"РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов "Россетям"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов компании на Дальнем Востоке ПАО "Россети", подтвердил журналистам гендиректор "РусГидро" Виктор Хмарин в кулуарах форума "Энергопром".

"На сегодняшний момент идут переговоры с "Россетями". Это не быстрый процесс. Он во многом зависит от позиции ФАС", - сказал Хмарин.

"РусГидро" владеет рядом электросетевых активов на Дальнем Востоке, который ранее был неценовой зоной, но с 2025 г. вошел во II ценовую зону энергорынка (включает также Сибирь). В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Весной 2023 г. ФАС России заявила, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. В "РусГидро" тогда отвечали, что решение о судьбе этих активов будет за властями, но компания не хотела бы "дарить" какие-либо активы.

На выработку решения по вопросу выделения электросетевых активов из "РусГидро" может потребоваться несколько лет, говорил весной 2025 г. руководитель ФАС России Максим Шаскольский

"Нельзя просто взять убыточную систему и передать ее другой компании. Нужно найти источники, за счет которых будут обеспечены надежность, работа, бездефицитность, финансовая устойчивость компании. Когда эти вопросы будут решены, тогда можно будет разговаривать и про передачу", - объяснял позицию ФАС Шаскольский.

"Это могут быть тарифные решения, бюджетные решения, на уровне регионов, реструктуризация работы самой компании. Это долгосрочная программа", - отвечал глава ФАС на вопрос журналистов, за счет каких источников можно решить эти вопросы.

"РусГидро" планирует в 2025 г. начать процесс выделения электросетевых активов, говорил член правления компании Роман Бердников.

"Мы будем распаковывать "Якутскэнерго", мы не отказываемся от этих действий. Распакуем "Якутскэнерго", выделим сети и дальше будем ждать решение от государства - продавать, передавать или что-то еще. У нас будет два сетевых актива (второй - ДРСК - ИФ), которые куда-то дальше надо будет отдать", - сообщал Бердников.

РусГидро Россети ФАС Виктор Хмарин
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